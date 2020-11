AS Monaco : Niko Kovac revient sur son discours à la mi-temps contre le PSG

Un match à deux mi-temps, littéralement. Après avoir été outrageusement dominé lors du premier acte, l'AS Monaco a réussi à renverser le PSG en deuxième période, pour s'imposer à Louis-II (3-2). Un changement radical, matérialisé par un doublé de Kevin Volland, puis le but de la victoire de Cesc Fabregas, et certainement initié par Niko Kovac.

L'entraîneur monégasque a d'ailleurs révélé en conférence de presse ce qu'il a dit à ses joueurs dans le vestiaire. Et il s'agissait d'un message d'espoir : « 'OK c'est 2-0, mais si on revient à 2-1, tout peut changer'. C'est ce qui s'est passé ». Un discours remobilisateur, accompagné par deux choix qui ont tout changé : les entrées de Cesc Fabregas et de Caio Henrique. Un très bon coup de coaching en somme pour le Croate.