PSG : l’Ajax avance bien pour trouver le remplaçant de Mika Godts

Le Paris Saint-Germain continue d’avancer sur le dossier Mika Godts. Comme révélé ces derniers jours, le club de la capitale a fait de l’ailier belge l’une de ses grandes priorités pour renforcer son secteur offensif. Luis Campos s’est entretenu avec le joueur afin de lui présenter le projet parisien, avant que l’agent de Godts ne confirme auprès de De Telegraaf l’existence d’un accord de principe entre les deux parties.

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Malgré cette avancée, l’Ajax Amsterdam continuait d’afficher une position ferme en public. Les dirigeants néerlandais répétaient que leur ailier n’était pas à vendre et souhaitaient le conserver. Une communication qui contraste toutefois avec les mouvements observés en coulisses, où le club semble déjà anticiper un possible départ de l’international belge.

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L’Ajax se prépare

Selon le média néerlandais Voetbal Primeur, l’Ajax s’active depuis plusieurs heures pour trouver le successeur de Mika Godts. Le club amstellodamois a ainsi pris contact avec Noa Lang, actuellement sous contrat avec Naples. Le club italien, qui cherche une porte de sortie à son ailier de 27 ans, serait ouvert à un prêt avec option d’achat, laquelle pourrait devenir obligatoire sous certaines conditions.

Cette offensive sur Noa Lang confirme que l’Ajax se prépare sérieusement à perdre son joueur. Selon la presse néerlandaise, le transfert de Mika Godts vers le PSG pourrait avoisiner les 60 millions d’euros. Si officiellement les dirigeants continuent de fermer la porte à un départ, leurs démarches sur le marché laissent penser qu’ils anticipent déjà un accord avec le double champion d’Europe.