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Qualifs CAN : la Tunisie sombre face à la Libye, Bouanga régale avec le Gabon

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Tunisie @Maxppp
terminé - 17:00 Tunisie 0 Libye 2
terminé - 17:00 Gabon 2 Lesotho 0

La troisième journée des éliminatoires de la CAN 2027 se poursuivait ce vendredi et la Tunisie continue de s’enfoncer dans une incroyable crise. Les Aigles de Carthage se sont inclinés à domicile face à la Libye (0-2), un nouveau revers qui complique sérieusement leurs chances de qualification dans le groupe H, où une seule place reste à prendre en plus de l’Ouganda, pays organisateur. La Tunisie est dernière de sa poule. De son côté, le Gabon a assuré l’essentiel face au Lesotho (2-0) grâce à un doublé de Denis Bouanga. Un succès précieux pour les Panthères dans le groupe A, dominé par le Maroc. Le Nigeria a également fait le travail face à la Tanzanie (3-1) et revient dans la course à la première place du groupe L, derrière la Guinée-Bissau.

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Dans les autres rencontres, le Cap-Vert a confirmé sa belle dynamique en écrasant le Liberia (4-1). Les Requins Bleus se relancent ainsi dans le groupe K, où le Mali et le Rwanda avaient remporté leurs deux premières rencontres. Le Burkina Faso a aussi signé une victoire importante face à la Mauritanie (1-0), dans un groupe F où le Bénin occupe les premières places. Enfin, petite contre-performance pour l’Afrique du Sud, accrochée par le Kenya (2-2). Les Bafana Bafana comptent désormais sept points dans le groupe D et voient la Guinée se rapprocher après sa victoire face à l’Érythrée (2-1) jeudi.

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