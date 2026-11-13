Qualifs CAN : la Tunisie sombre face à la Libye, Bouanga régale avec le Gabon

La troisième journée des éliminatoires de la CAN 2027 se poursuivait ce vendredi et la Tunisie continue de s’enfoncer dans une incroyable crise. Les Aigles de Carthage se sont inclinés à domicile face à la Libye (0-2), un nouveau revers qui complique sérieusement leurs chances de qualification dans le groupe H, où une seule place reste à prendre en plus de l’Ouganda, pays organisateur. La Tunisie est dernière de sa poule. De son côté, le Gabon a assuré l’essentiel face au Lesotho (2-0) grâce à un doublé de Denis Bouanga. Un succès précieux pour les Panthères dans le groupe A, dominé par le Maroc. Le Nigeria a également fait le travail face à la Tanzanie (3-1) et revient dans la course à la première place du groupe L, derrière la Guinée-Bissau.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres, le Cap-Vert a confirmé sa belle dynamique en écrasant le Liberia (4-1). Les Requins Bleus se relancent ainsi dans le groupe K, où le Mali et le Rwanda avaient remporté leurs deux premières rencontres. Le Burkina Faso a aussi signé une victoire importante face à la Mauritanie (1-0), dans un groupe F où le Bénin occupe les premières places. Enfin, petite contre-performance pour l’Afrique du Sud, accrochée par le Kenya (2-2). Les Bafana Bafana comptent désormais sept points dans le groupe D et voient la Guinée se rapprocher après sa victoire face à l’Érythrée (2-1) jeudi.