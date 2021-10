Le PSG pas inquiet pour Lionel Messi

La suite après cette publicité

Dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain doit affronter le RB Leipzig en Allemagne mercredi soir. Pour ce déplacement, Mauricio Pochettino va normalement récupérer Kylian Mbappé, absent contre le LOSC vendredi soir à cause d'une infection à l'oreille. Et concernant Lionel Messi, remplacé à la pause au Parc des Princes à cause d'une gêne musculaire ?

D'après les informations du Parisien, l'attaquant argentin est tout simplement «confiant» pour le match de C1 et sa participation à celui-ci. Le quotidien régional explique d'ailleurs que La Pulga n'a passé aucun examen suite à sa sortie prématurée face aux Dogues en Ligue 1 (2-1, 12e journée), ce qui montre que le PSG n'est pas stressé. Sauf retournement de situation de dernière minute, l'ancien capitaine du Barça devrait donc être disponible pour le match face au RBL, comme Kylian Mbappé.