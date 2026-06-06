Besiktas annonce l’arrivée de Vincenzo Italiano

Beşiktaş JK a officialisé l’arrivée de Vincenzo Italiano au poste d’entraîneur principal de son équipe première, ce samedi. Le technicien italien s’est engagé avec le club stambouliote pour deux saisons, soit jusqu’à la fin de la saison 2027-2028, comme l’ont annoncé les Aigles Noirs dans un communiqué publié sur leur site officiel.

La suite après cette publicité

Le club turc a souhaité la bienvenue à son nouveau coach, se disant convaincu que son expérience et ses compétences permettront d’apporter une contribution importante au projet sportif. « Nous sommes convaincus que Vincenzo Italiano apportera une contribution précieuse à notre club et nous lui souhaitons la bienvenue au sein de la famille Beşiktaş et beaucoup de succès », est-il ajouté. Vincenzo Italiano entame sa première expérience à l’étranger, après avoir coaché Bologne lors des deux dernières saisons.