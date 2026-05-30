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Ligue des Champions

PSG : exploit inédit dans le football français

Par Tom Courel
1 min.
Luis Enrique sur le banc du PSG face au Bayern @Maxppp

Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique continue d’écrire l’histoire du football français, ce samedi soir, à Budapest. En effet, grâce à cette finale de Ligue des Champions remportée face à Arsenal (1-1, 5-4 t-à-b), le club de la capitale a décroché son cinquième trophée de la saison, ce qui signifie une performance inédite et historique en France.

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Les coéquipiers d’Ousmane Dembélé avaient déjà soulevé la Ligue 1, le Trophée des champions, la Supercoupe d’Europe, la Coupe intercontinentale et ajoutent ainsi cette nouvelle récompense dans leur armoire à trophées. Tout compte fait, le PSG devient le premier club français à remporter cinq trophées au cours d’une même saison. Un exercice 2025-2026 qui se termine de la plus belle des manières.

Pub. le - MAJ le
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