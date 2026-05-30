PSG : exploit inédit dans le football français
Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique continue d’écrire l’histoire du football français, ce samedi soir, à Budapest. En effet, grâce à cette finale de Ligue des Champions remportée face à Arsenal (1-1, 5-4 t-à-b), le club de la capitale a décroché son cinquième trophée de la saison, ce qui signifie une performance inédite et historique en France.
Les coéquipiers d’Ousmane Dembélé avaient déjà soulevé la Ligue 1, le Trophée des champions, la Supercoupe d’Europe, la Coupe intercontinentale et ajoutent ainsi cette nouvelle récompense dans leur armoire à trophées. Tout compte fait, le PSG devient le premier club français à remporter cinq trophées au cours d’une même saison. Un exercice 2025-2026 qui se termine de la plus belle des manières.
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