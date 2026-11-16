Real Madrid : bonne nouvelle pour José Mourinho

Coup dur et flou en sélection portugaise. Entré en jeu à la 79e minute lors de la lourde défaite face au Danemark (1-4), un match durant lequel il a sauvé l’honneur dans le temps additionnel, Bernardo Silva a officiellement quitté le rassemblement de la Seleção. La Fédération portugaise de football (FPF) avait initialement communiqué un forfait pour cause de problème physique après des examens médicaux, actant son retour à Madrid pour y être pris en charge par le staff de son club.

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Pourtant, la réalité des coulisses semble bien différente selon la presse espagnole, jetant un tout autre éclairage sur ce départ anticipé. Derrière la communication officielle d’une blessure se cacherait en réalité un accord trouvé après un échange avec Jorge Jesus, le joueur ayant exprimé son agacement quant à son utilisation en sélection sur fond de gêne musculaire légère. Plus de peur que de mal pour le Real Madrid : Bernardo Silva ne souffre d’aucune blessure grave et sera bien opérationnel dès ce samedi pour la reprise du championnat face au Celta de Vigo. Une bonne nouvelle pour José Mourinho et la Casa Blanca.