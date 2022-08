JT Foot Mercato : le FC Barcelone finalise son mercato de tous les dangers

La suite après cette publicité

Le Barça dans la dernière ligne droite !

Ces derniers jours, c’était la panique en Catalogne, puisque le Barça ne pouvait toujours pas enregistrer ses dernières recrues. Mais les dirigeants ont trouvé la solution. Ils ont finalisé la vente de 24,5% des droits d'exploitation des Barça Studios. Cette manœuvre est censée rapporter 100 millions d'euros au club. Mais cela risque de ne pas suffire. le Barça aura besoin de plus d’argent pour pouvoir enregistrer les sept joueurs recrutés dont Lewandowski, Raphinha ou encore Koundé... Les Blaugranas espèrent donc obtenir différentes réductions de salaires, notamment avec Frenkie de Jong, Busquets et encore Gerard Piqué. Les dirigeants barcelonais continuent aussi l’opération dégraissage. Samuel Umtiti est toujours poussé vers la sortie. Et Pierre-Emerick Aubameyang serait proche de signer à Chelsea. Mais malgré ces soucis économiques, les Blaugranas devraient bientôt accueillir deux recrues dans les prochains jours : Bernardo Silva et Marcos Alonso. Le premier serait plus proche que jamais de rejoindre Barcelone. Le club lui a fait une promesse, il sera recruté avant la fin du mercato estival. Le Barça serait parvenu à trouver un nouvel accord avec Manchester City autour d'un transfert entre 50 et 55 millions d'euros.

Le clan Icardi rend fou Paris

Paris n'a pour l'instant réussi à se séparer que de deux joueurs cet été : Georginio Wijnaldum et Arnaud Kalimuendo. Et l'un des principaux indésirables du club est certainement Mauro Icardi. L’Argentin a un contrat confortable à Paris, il ne voulait pas partir au départ, mais la pression du PSG a fini par faire son œuvre. En effet, d’après TyC Sport, ses représentants et notamment sa femme Wanda Nara, négocient avec deux grosses écuries européennes : Manchester United et Galatasaray. Pour Icardi, un prêt avec option d'achat est évoqué par le média argentin. Enfin, rien n'est encore fait pour l'instant. Interrogée par la télé argentine la femme et agent du joueur a calmé tout le monde sur un possible départ : « il continue à faire partie du club pendant encore deux ans. Pour libérer un joueur, il faut payer beaucoup d'argent et ce n'est pas le cas. (...) Je suis la seule à savoir des choses. Pas comme d'autres qui parlent sans rien savoir.» Le message est passé.

Les officiels du jour !

Initialement lié au club monégasque jusqu'en 2025, Caio Henrique s'est engagé en Principauté pour deux saisons supplémentaires. Le club de Monza vient d'annoncer l'arrivée d'un renfort. Il s'agit d'Andrea Petagana, attaquant de 27 ans de Naples. Il est prêté avec option d'achat. Le milieu offensif international nord-macédonien Enis Bardhi s'est engagé pour les trois prochaines saisons en faveur de Trabzonspor. Il a été acheté 3 millions d'euros à Levante. L'Eintracht Francfort a annoncé officiellement le départ de Filip Kostic. Il quitte le club allemand pour s'engager avec la Juventus jusqu'en juin 2026.