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Ligue 1

Le groupe de l’OM pour le déplacement à Monaco

Par Jordan Pardon
1 min.
Genesio @Maxppp
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Bruno Genesio a dévoilé le groupe des joueurs retenus pour le déplacement de l’Olympique de Marseille à Monaco ce dimanche soir (20h45). Touché au mollet et annoncé sur le départ, Igor Paixao n’est pas dans le groupe, pas plus que Leonardo Balerdi, sur le point de rejoindre l’AS Rome.

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Quinten Timber, qui a choisi de rejoindre Crystal Palace, est bien présent, tout comme Nayef Aguerd, Pierre-Emile Højbjerg ou encore Neal Maupay. On notera aussi les présences des jeunes Alexi Koum (20 ans), Keyliane Abdallah (20 ans) et Tadjidine Mmadi (19 ans).

Pub. le - MAJ le
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