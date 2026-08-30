Le groupe de l’OM pour le déplacement à Monaco

Bruno Genesio a dévoilé le groupe des joueurs retenus pour le déplacement de l’Olympique de Marseille à Monaco ce dimanche soir (20h45). Touché au mollet et annoncé sur le départ, Igor Paixao n’est pas dans le groupe, pas plus que Leonardo Balerdi, sur le point de rejoindre l’AS Rome.

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👥 Le groupe retenu par 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 pour défier Monaco ce soir en @Ligue1 ⚡️🔜 #ASMOM pic.twitter.com/T45v3pGO3J — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 30, 2026

Quinten Timber, qui a choisi de rejoindre Crystal Palace, est bien présent, tout comme Nayef Aguerd, Pierre-Emile Højbjerg ou encore Neal Maupay. On notera aussi les présences des jeunes Alexi Koum (20 ans), Keyliane Abdallah (20 ans) et Tadjidine Mmadi (19 ans).