La réponse cash d’Ousmane Dembélé qui écarte Kylian Mbappé du Ballon d’Or !

À l’approche de la remise du Ballon d’Or, les débats redoublent d’intensité ces dernières semaines. Hier encore, Kylian Mbappé affirmait haut et fort qu’il estimait mériter la plus prestigieuse des distinctions individuelles : «quand on joue pour le Real Madrid, le meilleur club du monde, on est forcément associé à ces récompenses. Quand les gens me croisent dans la rue, ils en parlent. C’est une distinction très valorisante pour tout joueur. J’ai marqué l’histoire cet été dans la plus prestigieuse des compétitions. Mais le chemin est encore long. Et chacun est libre de penser qui est le meilleur joueur du monde (…) C’est très personnel. Chacun a son opinion. Certains diront oui, d’autres non. C’est un débat… et tout le monde n’est pas obligé de penser comme moi. Cette année pourrait être propice au Ballon d’Or, mais il est décerné par les journalistes, et ce sont eux qui décideront.»

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Une sortie qui a fait grincer des dents en France et en Espagne où le champion du monde 2018 a été repris de volée pour son excès de confiance. Si le Madrilène se verrait bien couronné, il est loin d’être le seul candidat crédible dans une cuvée particulièrement dense. De nombreux joueurs peuvent légitimement y prétendre, à l’image d’Harry Kane, Khvitcha Kvaratskhelia, Lamine Yamal ou encore le vainqueur sortant Ousmane Dembélé. Dans une année aussi serrée où chaque prise de parole publique risque d’être analysée au peigne fin, la communication des stars est particulièrement scrutée. C’est précisément le cas de celle de l’attaquant parisien, qui s’est exprimé au micro de France Football ce mardi matin.

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Ousmane Dembélé : « Le Ballon d’Or va rester dans les mains d’un joueur du PSG »

Fidèle à son style, le vainqueur en titre a fait fi de toutes les hésitations qui entourent le scrutin. D’un calme olympien, l’international français a balayé les doutes et affirmé qu’un joueur du Paris Saint-Germain allait une nouvelle fois soulever la récompense ultime : «je ne pense pas qu’il soit indécis, ce trophée. Je pense qu’il va rester dans les mains d’un joueur du Paris Saint-Germain. Mon top 3 ? Tout mélangé : "Kvara", Harry Kane, qui a fait une très, très bonne saison, et je pense Kylian Mbappé.» Tout en respectant son coéquipier en Equipe de France, Dembouz est venu climatiser les envies de son ami en soutenant la saison collective réalisée par son PSG.

👀 Ousmane Dembélé donne son top 3 du Ballon d'Or 2026 #ballondor pic.twitter.com/2qVo7VNa44 — L'Équipe (@lequipe) September 8, 2026

Une prise de position tranchée, mais qui met surtout en lumière une communication aux antipodes de celle de son ancien coéquipier. Là où Mbappé assume une ambition personnelle dévorante, l’ancien Barcelonais préfère jouer la carte de l’altruisme et mettre en avant la force du collectif parisien lorsqu’il est relancé sur sa possibilité de le gagner une deuxième fois de rang : «moi ? Ah non, je ne me mets jamais dans des trucs comme ça. Je ne me vote jamais. Si c’est moi qui parle, je ne me vote pas. Après, il y en a encore plein. Michael Olise peut être dedans parce qu’il a fait une saison incroyable. Il a été le meilleur joueur de Bundesliga. Lamine Yamal aussi. Fabian Ruiz, Pacho… On l’oublie, celui-là, Pacho. J’espère qu’on ne va pas l’oublier cette année, parce qu’il mérite.» Voilà qui est dit.