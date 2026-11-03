Ligue des Champions, PSG : Lucas Hernandez et la concurrence avec Nuno Mendes

Le PSG n’a pas fait dans la demi-mesure ce soir. En déplacement sur la pelouse de Villarreal, le double champion d’Europe a écrasé son adversaire (6-0) avec notamment 4 buts inscrits durant le premier quart d’heure. Offensivement au point, et costaud défensivement, le club de la capitale enchaîne son grand début de saison en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

«On s’améliore chaque jour, saison après saison. La force de cette équipe, c’est qu’on ne lâche jamais rien. Ca se voit sur le terrain avec les résultats et le jeu», réagit Lucas Hernandez, encore titulaire ce soir en l’absence de Nuno Mendes, blessé, et auteur d’une très bonne performance. «Nuno, c’est Nuno, plaisante-t-il sur Canal+. J’essaye de toujours tout donner. Il y a des moments plus forts que d’autres. Je me sens bien.»