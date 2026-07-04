La Juventus s’intéresse à une révélation de la Coupe du Monde 2026

La Juventus continue d’explorer plusieurs pistes pour renforcer son poste de gardien, alors que l’incertitude plane autour de la situation de Michele Di Gregorio. Parmi les profils étudiés par les dirigeants turinois figure désormais Zion Suzuki, portier de Parme, qui s’est imposé comme l’une des révélations de Serie A ces dernières saisons et a confirmé tout son potentiel lors de la Coupe du Monde 2026 avec le Japon.

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À seulement 22 ans, le gardien japonais attire déjà de nombreuses convoitises sur le marché européen selon Sky Sport. Si la Juventus s’est positionnée parmi les clubs intéressés, elle n’est toutefois pas seule sur le dossier, plusieurs formations de Premier League suivant également de près sa progression. Estimé autour de 30 millions d’euros par Parme, Zion Suzuki est la priorité de la Vieille Dame. Afaire à suivre…