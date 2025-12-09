Ligue des Champions, PSG : mais que vaut l’Athletic Club ?

C’est une nouvelle opportunité, pour le PSG, de faire un grand pas en avant vers la qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Actuellement sur le podium de cette phase de ligue de la plus grosse compétition européenne, le champion en titre réalise une bonne campagne et affrontera l’Athletic Club pour cette sixième journée. Quatrième de la dernière édition de Liga, le club basque est un rival presque inédit pour les Franciliens, les deux clubs ne s’étant croisés qu’à deux reprises, lors de la phase de poules de l’Europa League en 2011/2012 (victoire basque 2-0 à Bilbao, puis victoire parisienne 4-2 à Paris). Et que vaut l’équipe d’Ernesto Valverde actuellement ?

Sur le papier, ça s’annonce moins équilibré que lors de la double confrontation tout juste citée, datant des tout débuts de l’ère QSI. Alors que le niveau du PSG - qui se présentera sans Ousmane Dembélé - est connu de tout le monde, la formation basque galère ces dernières semaines malgré une victoire contre l’Atlético de Madrid (1-0) ce week-end. Une triste septième place en Liga, et surtout, des résultats désastreux en C1. Une seule petite victoire, contre Qarabag, un match nul contre le Slavia Prague et trois défaites contre les trois rivaux d’un certain niveau : Dortmund, Newcastle et Arsenal. Plus que les résultats, ce sont les sensations qui sont mauvaises.

Un Athletic en difficulté

L’Athletic s’est toujours caractérisé par son esprit compétitif, son intensité et par le fait d’être une équipe capable de rivaliser et de poser des problèmes peu importe l’adversaire. Surtout à la maison. Le déplacement à San Mamés est, pour le Real Madrid, le Barça et l’Atlético, souvent considéré comme le déplacement le plus compliqué de la saison en Liga hors candidats au titre. Cette saison, La Cathédrâle est tout sauf une forteresse, et l’Athletic est une équipe bien moins compétitive et difficile à jouer qu’avant. Au point où certains évoquent déjà la fin du cycle Valverde. D’abord, elle a énormément de problèmes à faire mal à ses adversaires. Sur le papier, le secteur offensif de l’Athletic est pourtant intéressant. Nico Williams, qu’on ne présente plus, son frère Iñaki, bien qu’incertain pour le match, Oihan Sancet, milieu offensif redoutable dans les derniers mètres, Alex Berenguer ou la tour de contrôle Gorka Guruzeta. Mais entre blessures à répétition pour certains, méforme et animation offensive moins flamboyante, l’attaque de l’Athletic est en berne.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 PSG 12 5 +11 4 0 1 19 8 28 Bilbao 4 5 -5 1 1 3 4 9

C’est une équipe qui a énormément de problèmes pour marquer des buts, et est même une des pires attaques de la Liga avec moins d’un but par match de moyenne (15 réalisations en 16 journées). Lucas Chevalier risque ainsi de passer une soirée plus tranquille que contre Tottenham ou le Bayern. Pire, les Basques ne peuvent même pas compenser avec une défense au-dessus du lot, et Valverde doit en plus composer avec des absences dans l’arrière-garde, puisqu’Aymeric Laporte est blessé et Aitor Paredes est suspendu. Valverde risque donc de devoir bricoler et faire jouer Lekue ou l’ancien Parisien Yuri Berchiche en défense centrale aux côtés de Dani Vivian, ou faire appel à un jeune de l’équipe B. Pas l’idéal face à une attaque comme celle du PSG.

Victoire facile pour le PSG ?

Même Unai Simón, connu pour ses exploits dans les cages de la sélection espagnole, est un peu en dedans cette saison et peine à être aussi décisif, faisant même quelques erreurs qui ne lui ressemblent pas. Au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain devrait aussi être dominateur face au jeune Mikel Jauregizar, peu expérimenté à ce niveau, et Iñigo Ruiz de Galarreta, doté d’un sacré pied droit, mais tout de même loin du niveau. Au-delà des qualités techniques et individuelles qui sont logiquement supérieures côté parisien, il y a aussi une grosse différence sur le plan physique, avec des Basques qui peinent à terminer les rencontres et à rivaliser avec leurs vis-à-vis. De là à imaginer une victoire sans trop transpirer pour les Parisiens ? L’Athletic a tout de même quelques arguments, et si on retrouve cette équipe rugueuse et intense qu’on a très peu vue cette saison, portée par un San Mamés des grands soirs, le PSG peut avoir quelques problèmes. Mais sur le papier, la tendance est quand même plus que positive pour le club de la capitale, bien supérieure à son rival européen…

