Barça : Joan Laporta se lâche sur Lionel Messi

Le Barça a été sacré champion d’Espagne hier soir. Et Lionel Messi y a participé à sa façon puisqu’il s’est connecté sur le live Instagram de Ronald Araujo, qui l’a invité à revenir au club. Dans le même temps, les supporters blaugranas ont scandé le nom de l’Argentin lors des célébrations. Enfin, Joan Laporta a lâché à son sujet : «nous allons tout faire pour le ramener.» Le président barcelonais en a d’ailleurs remis une couche au micro de TV3. Ses propos sont relayés par AS.

«Leo est toujours à Paris. Je ne voudrais pas le déranger maintenant. Nous allons essayer d’améliorer l’équipe dans toutes les lignes. J’ai parlé avec Messi pour rétablir la situation. Nous nous sommes envoyé des messages récemment. C’était très agréable. Nous avons retrouvé notre relation. Messi aime le Barça, il sent que ce club est sa maison. L’Arabie Saoudite ? Ils font du bon travail, ils investissent, mais j’insiste, le Barça est le Barça. Le Barça est sa maison et peut rivaliser avec n’importe qui.» Paris, l’Inter Miami et Al Hilal sont prévenus.

