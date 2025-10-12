Marcus Rashford a sérieusement inquiété le FC Barcelone

Après des dernières saisons d’errances telle une âme en peine, Marcus Rashford est enfin de retour. Depuis le mois de septembre, l’Anglais donne l’impression de flotter au-dessus du jeu et ne semble pas pressé de redescendre. C’est simple, avant le match face au Pays de Galles jeudi avec l’Angleterre (3-0), il était sur une série de neuf matchs consécutifs sur lesquels il s’était montré décisif.

Son doublé face à Newcastle en Ligue des Champions a probablement été le point d’orgue de cette excellente dynamique, et même quand son équipe se portait moins bien, il a su tirer son épingle du jeu comme face au PSG, dans une certaine mesure, ou contre Séville le week-end dernier en sonnant la révolte malgré la défaite. Les premières interrogations sur son avenir peuvent déjà se poser, alors qu’il a débarqué cet été dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Le Barça a été agréablement surpris

D’après The Sun, l’enthousiasme est total en interne, et le projet est clairement de lever l’option d’achat de Marcus Rashford à la fin de la saison. Celle-ci se situe entre 30 et 35 millions d’euros. Le média indique que Rashford aurait bluffé tout le monde par son éthique de travail et ses qualités depuis son arrivée au club. Pourtant, on en était loin au départ.

Une source interne confie à The Sun : « en interne au Barça, ils pensaient que c’était trop beau pour être vrai (que Rashford vienne au club). Il devait y avoir quelque chose qui clochait pour que Manchester le laisse partir comme ça. Son frère Dwaine les a persuadés et rassurés qu’il n’y avait rien de mal, et qu’il n’allait pas causer de problèmes. Le Barça est vraiment surpris d’avoir pu le recruter pour ce qu’il considère comme une bonne affaire.» Ces dernières semaines, Hansi Flick avait indiqué avoir remué ciel et terre pour que Deco fasse venir l’Anglais de 27 ans. On peut dire qu’il a eu le nez creux.