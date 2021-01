Real Madrid - Athletic Bilbao : les compositions probables

La suite après cette publicité

Deuxième demi-finale de la Supercoupe d'Espagne ce soir (21h) entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao sur la pelouse de Malaga. Après la qualification aux tirs aux buts hier du FC Barcelone face à la Real Sociedad, nous connaîtrons ce jeudi soir l'affiche de la finale de cette compétition qui se déroulera dimanche à Séville.

Afin de rejoindre les Blaugranas, Zinedine Zidane pourra compter sur Eden Hazard qui devrait être titulaire sur le front de l'attaque, selon As, aux côtés de Karim Benzema et Marco Asensio. Raphaël Varane devrait aussi être aligné en défense centrale avec Sergio Ramos. Du côté de Bilbao, comme le rapporte l'édition basque de Mundo Deportivo, on se dirige vers un 4-4-2 pour la formation de Marcelino, nommé il y a quelques jours. Son premier fait d'armes sera-t-il d'éliminer le Real d'une compétition domestique ? Réponse ce soir.