L’Espagne craint l’Argentine et Lionel Messi

Pour la première fois depuis 60 ans, l’Argentine et l’Espagne vont s’affronter dans un match officiel (l’Albiceleste s’était imposée 2-1 lors du Mondial 1966). Une rencontre chargée de symboles, entre la légende ultime du football, Lionel Messi, et celui que beaucoup présentent comme son héritier naturel à Barcelone, Lamine Yamal. C’est aussi et surtout un duel entre les deux équipes les plus dominantes de ces dernières années : l’Argentine, championne du monde et double championne d’Amérique du Sud en titre, face au champion d’Europe.

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C’est une équipe immense, avec des joueurs fantastiques et un style de jeu remarquable, louait Leo Messi au sujet de l’Espagne, hier, après la victoire argentine face à l’Angleterre (2-1). C’est une équipe que je connais bien, une philosophie de jeu en place depuis de nombreuses années. Je connais aussi les joueurs, j’ai joué contre eux, je les suis, plusieurs évoluent au Barça, une équipe que j’aime et que je soutiens. C’est un match spécial, une finale de Coupe du Monde. J’imagine que ce sera un match très serré.

L’Argentine est considérée comme l’adversaire le plus difficile pour l’Espagne

En Espagne, personne ne se risque à sous-estimer cette équipe même si elle a avancé dans le tournoi sans convaincre, et en s’imposant à chaque fois à la marge depuis le début de la phase finale. Les joueurs espagnols ne parleront évidemment pas de peur, mais dans la presse se lit une certaine forme d’appréhension. «L’Argentine est sans aucun doute l’adversaire le plus redoutable pour l’Espagne, une équipe bien organisée et habituée à une telle tension émotionnelle. Car l’Argentine cherchera à imposer son jeu physique, et elle a Messi», écrit Mundo Deportivo.

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«L’Argentine a prouvé qu’elle avait neuf vies, et que Messi voulait une nouvelle Coupe du Monde. Un football brillant et un jeu technique exceptionnel vont marquer la finale de dimanche entre l’Argentine et l’Espagne. », ajoute AS. «Quand il se met en marche, c’est dévastateur. Il fait peur même à 39 ans», pouvait-on entendre sur le plateau d’El Larguero, quand d’autres se montraient beaucoup plus optimistes sur celui d’El Chiringuito. Le légendaire Vicente Del Bosque optait, lui, pour la carte de l’humilité : «l’Argentine sera un adversaire très difficile et très compétitif». Rendez-vous dimanche soir.