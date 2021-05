LOSC : Christophe Galtier n'écarte pas la possibilité de rester

Sur quel banc sera assis Christophe Galtier la saison prochaine ? Voilà une bonne question, puisque tout indique qu'il va partir du LOSC. Ou du moins, c'est ce qu'on pensait. Celui qui est convoité de très près par Nice a ainsi évoqué la possibilité de rester en terres nordistes lors de la célébration du titre de champion de France.

« Rien ne m'empêche de rester ici. Je ne suis pas en train de vous dire que je vais partir. J'ai souvent répondu à cette question, beaucoup de choses sont dites... J'ai un rendez-vous avec mon président, non pas pour lui donner ma décision ou ma position, mais tout simplement pour échanger et partager avec lui. Après cela, on prendra une décision, toujours dans l'intérêt du club et dans celui des uns et des autres. Rien n'est fait », a-t-il lancé dans des propos rapportés par l'Equipe.