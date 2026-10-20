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Ligue des Champions : Dani Olmo blessé à son tour

Par Maxime Barbaud
Dani Olmo @Maxppp

1 blessé partout. Quelques minutes après la sortie d’Ousmane Dembélé sur blessure, c’est au tour du FC Barcelone de perdre un joueur. Dani Olmo a mis fin à son match après un choc avec Vitinha (27e).

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Secoué sur le coup, le milieu de terrain a semblé touché et a demandé son changement, à l’approche du duel face au Real Madrid, dimanche prochain. Fermin Lopez a fait son entrée en jeu.

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