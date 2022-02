Le FC Barcelone régale l'Espagne, la presse anglaise fustige les supporters de Leeds

La suite après cette publicité

Le Barça se relance

Au fond du trou en début de saison, le FC Barcelone semble bien différent aujourd’hui sous les ordres de Xavi. «Le Barça vole déjà» titre Sport. Les Blaugranas se sont largement imposés sur la pelouse de Valence 4-1. Pour le journal catalan, le Barça a pratiqué son meilleur football de la saison. C’est «génial» pour Mundo Deportivo. Pierre-Emerick Aubameyang a même été auteur d’un triplé. Le FC Barcelone remonte à la quatrième place, à un point du Real Betis.

Les missiles d'Elland Road

Au terme d'un match fou, Manchester United remporte son duel face à Leeds 4-2. Décrié depuis plusieurs semaines par les tabloïds anglais à cause d’un potentiel conflit avec Cristiano Ronaldo pour le brassard de capitaine, Harry Maguire a sonné la charge en inscrivant le premier but. «Diriger depuis le front», titre The Times ce lundi. Mais c’est un autre événement du match qui fait les gros titres ce matin. Les joueurs de Manchester United ont été pris pour cible après l'ouverture du score par Harry Maguire et à la mi-temps. «Honteux», écrit le Daily Express. Le Daily Mirror est beaucoup plus fort sur sa Une et traite les supporters des Peacocks d’«idiots». Le jeune Elanga a fortement été touché par «un missile», comme le rapporte le média. L'adolescent a ensuite fait taire la foule hostile avec son but. À cette occasion, le Daily Star a rebaptisé le stade de Leeds, Elland Road en «Elland Sanglant». Ce fait de violence a rendu furieux Ralf Rangnick. Le coach des Red Devils a déclaré que «des choses comme ça ne devraient pas arriver, ce match encore moins».

Bataille pour le Scudetto

En Italie, que de rebondissements pour les leaders du championnat. L’Inter avait l’occasion de prendre la tête de la Serie A ce dimanche contre Sassuolo. Mais terrible désillusion pour les Nerazzurri, c’est Sassuolo qui a remporté la rencontre 2 buts à 0. C’est un «Inter ténébreux» pour le Corriere Dello Sport. Les Interistes n’ont pris qu’un point en trois matches. Cela inquiète Simone Inzaghi. En conférence de presse, il a souhaité prévenir ses joueurs : «Ce n’est pas comme ça que l’on gagne le Scudetto». C’est simple, pour La Gazzetta Dello Sport c’est «le championnat le plus fou». L’AC Milan est toujours en tête du Scudetto, mais l’Inter reste en embuscade à 2 points, le Napoli à 3 points, même la Juve peut encore croire au titre, à 9 points du leader rossonero.