Marco Verratti énumère les injustices subies par le PSG en Ligue des Champions

Interrogé par les lecteurs du Parisien, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Marco Verratti, est revenu sur les injustices subies, selon lui, par le club de la capitale en Ligue des Champions. L’Italien de 29 ans, qui est à Paris depuis 2012, a notamment évoqué les erreurs d’arbitrage lors de la remontada face au FC Barcelone en 2017 (6-1), mais également la main sifflée contre Kimpembe face à Manchester United en 2019 (3-1).

« Il n’y en a pas qu’une, hein… (rires). Mais bon la remontada contre Barcelone… Ce soir-là, quoi qu’il arrive, on aurait perdu le match, 3 ou 4-1, c’est sûr. Mais avec un autre arbitre et la VAR, on n’aurait jamais pris 6-1. C’est la plus grande injustice dont on a été victimes, ça a été dur. Un match qui fait mal, aussi, c’est celui face à Manchester United car ça se passe l’année où la VAR est mise en place. Il y a toujours quelque chose contre nous. Sans la VAR, personne sur le terrain n’aurait vu quoi que ce soit, personne n’aurait rien dit… Allez, on va s’arrêter à ces deux injustices-là », a déclaré l’international italien.