Chelsea a bouclé une nouvelle recrue à 48 M€

Chelsea devrait passer la barre des 400 millions d’euros de dépense assez aisément cet été. Comme révélé par Fabrizio Romano et Sky Sports Italia, les Blues viennent de trouver un accord avec l’Atalanta Bergame pour le transfert d’Honest Ahanor. Le défenseur central de 18 ans a disputé 22 matchs de Serie A la saison dernière avec le club bergamasque, qui l’avait acheté 17 millions d’euros il y a un an en provenance du Genoa.

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Selon Sky, Chelsea va débourser pas loin de 48 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international italien (2 sélections). Honest Ahanor va venir s’ajouter à une longue liste de recrues arrivées cet été chez les Blues : Morgan Rogers (138 M€), Maxence Lacroix (60 M€), Marco Palestra (57 M€), Geovany Quenda (50 M€), Valentin Barco (50 M€), Emanuel Emegha (25 M€), Pep Chavarria (19 M€), Denner (10 M€), Danny Welbeck (6 M€) ou encore Dastan Satpaev (2,4 M€).