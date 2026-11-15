« Moi, ça ne me fait pas peur » : Zinédine Zidane s’attend à une réaction face à la Turquie

La première défaite de l’ère Zinédine Zidane est désormais derrière lui, mais l’heure de la réaction a déjà sonné. Trois jours après la claque reçue à San Siro contre l’Italie (3-1), l’équipe de France retrouve la Turquie ce dimanche soir avec une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations en jeu. Un rendez-vous loin d’être anodin puisque les Bleus, qui conservent leur destin entre leurs mains, devront au minimum éviter la défaite pour valider leur billet. Un match nul ou une victoire suffirait ainsi au bonheur des Tricolores. Pour ce rassemblement, le sélectionneur doit toujours composer avec une longue liste d’absents. De plus, Dayot Upamecano a également dû quitter le rassemblement et ne sera pas disponible ce soir. Malgré ces nombreux coups durs, Zidane refuse toutefois de céder à l’inquiétude.

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Au micro de Téléfoot, dans un entretien diffusé ce dimanche matin, l’ancien numéro 10 a surtout insisté sur la nécessité de garder la tête froide : « en fait, quand vous êtes sélectionneur, tous les matchs sont importants. Ce sont des gars qui sont quand même habitués à ce genre de match. Le fait de les remobiliser après la défaite face à l’Italie, dans tous les cas, mon message, c’est toujours le même. Que ça se passe bien ou que ça se passe moins bien, il faut rester positif. Je pense que dans une carrière, tu es obligé de passer par des moments un petit peu compliqués où tu as des petites défaites. Et c’est des jeunes joueurs, il faut qu’on passe par là. Moi, ça ne me fait pas peur. Je ne m’affole pas plus que ça. J’ai envie de te dire que ce sont des joueurs qui ont l’habitude dans leur club d’être dans des positions comme ça. Ce qui est bien justement après le match contre l’Italie, c’est qu’on a un match trois jours après pour changer tout ça. C’est ça le top du foot, c’est qu’on a tout de suite un match derrière quand ça se passe un peu moins bien pour démontrer autre chose. Il faut dire qu’à Milan, on a fait de belles choses. Je dis juste que c’est un message que j’ai envie de faire passer à mes joueurs, cette tranquillité. Ça fait partie du jeu. On a un match pour changer ce qu’on a fait jeudi. » Un discours résolument positif, avec une idée en tête : transformer la déception milanaise en réaction immédiate sur le terrain.

Zinédine Zidane reste totalement serein

Et pour y parvenir, le sélectionneur compte notamment sur le retour de son capitaine. Interrogé sur la présence de Kylian Mbappé au coup d’envoi, Zidane n’a laissé aucune place au doute, confirmant sa titularisation : « Mbappé ? Oui, il va débuter. Dans tous les cas, je suis content de retrouver Kylian, notre capitaine. Et content de le retrouver. Il s’est entraîné normalement, donc tout va bien. » Autre certitude dans l’entrejeu, Lucas Da Cunha conservera également sa place dans le onze de départ. Une confiance importante pour le milieu de terrain, dont le rôle de sentinelle semble déjà avoir convaincu son sélectionneur. Zidane a d’ailleurs précisé : « Da Cunha, c’est un peu notre joueur sentinelle, c’est là d’où part notre jeu. Il sera encore titulaire et puis vous verrez pour les autres ». Le technicien a aussi donné des nouvelles rassurantes de Désiré Doué, qui avait souffert d’un problème dentaire après un gros duel avec Frattesi lors de la rencontre face à l’Italie. « On a fait un jour de récupération, il s’est entraîné. Il a eu très mal après le match, mais là, ces jours-ci, il a pas mal. Donc voilà, normalement, il est apte à être avec nous. » De quoi offrir quelques solutions supplémentaires à un sélectionneur qui devra malgré tout composer avec un effectif amoindri.

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Autre sujet brûlant après la défaite à Milan : les difficultés rencontrées par les latéraux tricolores. Les prestations de Malo Gusto et de Truffert ont notamment suscité des interrogations, alors que les couloirs défensifs constituent depuis plusieurs années un véritable chantier pour l’équipe de France. Interrogé à ce sujet par Bixente Lizarazu, son ancien coéquipier du Mondial 1998, Zidane a toutefois refusé de pointer du doigt des individualités. Fidèle à son discours collectif, le sélectionneur préfère retenir les solutions à sa disposition plutôt que de s’attarder sur les défaillances individuelles : « de toute façon, quand on est un peu défaillant, ça sera toujours le cas, c’est collectif. On va mettre une autre équipe en place avec quelques changements pour pouvoir être compétitif. Le plus important, c’est de se dire que moi, j’ai beaucoup de joueurs qui sont compétitifs. C’est à moi de faire des choix. » Le sélectionneur a également rappelé que la porte de la sélection restait ouverte : « l’équipe de France, ça ne fait pas dix jours que je regarde les joueurs. Je les suis depuis un long moment. J’en ai identifié quelques-uns et je suis content de les avoir avec moi en équipe de France. »

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Dans ce contexte particulièrement délicat, Lucas Da Cunha apparaît déjà comme l’une des premières certitudes du nouveau sélectionneur. Son importance dans l’organisation tricolore ne se limite pas à une simple présence devant la défense : Zidane voit en lui le point de départ du jeu français, un rôle de sentinelle autour duquel il entend construire son animation collective. Alors que les Bleus doivent retrouver de la fluidité et davantage de maîtrise après les difficultés affichées contre l’Italie, le milieu de terrain aura une responsabilité particulière dans la première relance et l’équilibre de son équipe. Reste désormais à transformer cette confiance en performance collective. Car si Zidane refuse de s’alarmer et assure que cette défaite fait partie de l’apprentissage de son jeune groupe, le rendez-vous face aux Turcs ne laisse que peu de place à l’approximation. Une réaction est attendue, et les Bleus savent qu’ils ont encore leur destin entre leurs mains.