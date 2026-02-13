Lens : l’avenir indécis de Thomasson

Il y a eu de la révélation sur le plateau de l’After Foot côté lensois. En effet, durant l’émission diffusée par RMC, le coach du RC Lens, Pierre Sage, le directeur sportif, Jean-Louis Leca et enfin le capitaine Adrien Thomasson, étaient présents pour évoquer différents sujets les concernant. Par ailleurs, le milieu de terrain de 32 ans, capitaine des Sang et Or, a évoqué son avenir avec le club nordiste. Pour rappel, son contrat court jusqu’en juin prochain et une chose est sûre : il va falloir trancher cet été. « On discute avec le club. J’ai 32 ans, plusieurs éléments vont entrer en compte. Je me sens très bien au club, on a créé quelque chose d’unique ici ».

La suite après cette publicité

Auteur de 2 buts et 5 passes décisives en 21 matchs cette saison sous la tunique lensoise, il reste un élément essentiel dans l’entrejeu de sa formation. Actuellement deuxième du championnat avec 49 points derrière le PSG (1er), le RC Lens espère devancer la troupe de Luis Enrique en cette deuxième partie de saison, mais cela passe par un travail acharné, accompagné d’un effectif de qualité. Et Thomasson peut justement apporter cette rigueur au sein du collectif. Reste à savoir s’il prolongera cet été avec les Nordistes.