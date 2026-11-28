Palmeiras retrouve le toit du football sud-américain. Ce samedi se déroulait la finale de la Copa Libertadores à l’Estadio Centenario de Montevideo (Uruguay) entre le club brésilien et la formation argentine de l’Estudiantes. Une rencontre qui a tourné à la faveur des coéquipiers de l’ancien joueur du FC Barcelone, Vitor Roque, qui débutait sur le banc.

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Trouvé dans le dos de la défense, Jhon Arias déviait le ballon de la tête pour Ramón Sosa. L’avant-centre paraguayen âgé de 27 ans jaillissait pour reprendre en première intention la passe du Colombien et mettre le ballon au fond des filets de Fernando Muselera. Avec cette réalisation, Palmeiras remporte sa 4e Copa Libertadores après 1999, 2020 et 2021. La formation basée à Sao Paulo égale au palmarès son adversaire du soir et revient également à hauteur de Flamengo, quant au nombre de sacres pour un club brésilien. Avec cette victoire finale, Palmeiras peut également espérer disputer la finale de la Coupe intercontinentale contre le PSG, le 12 décembre prochain.