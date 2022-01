Serie A : l'AS Roma s'impose sur la plus petite des marges face à Cagliari

Ce dimanche en fin d'après-midi, la Roma de José Mourinho accueillait le relégable Cagliari (18e), pire équipe à l'extérieur en Italie. Les Giallorossi, huitièmes au coup d'envoi avaient l'occasion de recoller à leur rival romain de la Lazio en cas de victoire, après les défaites du début d'année face à la Juventus et à l'AC Milan. De leur côté, les Sardes espéraient prolonger leur bon début d'année 2022 après leur deux victoires 2-1 face à Bologne et à la Sampdoria, mais ils se déplaçaient sur un terrain où ils n'avaient plus gagné depuis 2013. Au match aller, les Romains s'étaient imposés en Sardaigne (1-2).

Les hommes du Special One ont largement dominé la première mi-temps (63% de possession) et ils ont logiquement ouvert le score, sur penalty, grâce au premier but sous ses nouvelles couleurs de Sergio Oliveira (33e), arrivé il y a quelques jours en provenance du FC Porto. En seconde période, les partenaires de Jordan Veretout ont encore plus appuyé leur domination dans le jeu (11 tirs contre 4) sans jamais réussir à tromper Alessio Cragno, auteur d'un très bon match (6 arrêts). Avec ce succès 1-0, les Romains reprennent donc la sixième place, avec deux matchs d'avance sur la Fiorentina (8ème à trois points derrière), tandis que Cagliari ne se donne pas d'air.