Le coup de fil très remarqué de Robert Lewandowski dans le vestiaire du Bayern Munich

Le 14 mai dernier, peu de temps après son directeur sportif, Robert Lewandowski (33 ans) confirmait publiquement qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat et donc qu’il voulait changer d’air. « Je peux confirmer que j'ai parlé avec Hasan (Salihamidžić) et que je l'ai informé que ma décision avait été prise et que je ne prolongerai pas mon contrat avec le FC Bayern. Les deux parties doivent penser à l'avenir. Nous devons trouver la meilleure solution pour les deux parties ».

Depuis, les dirigeants bavarois aiment rappeler à leur buteur qu’il a encore un an de contrat et qu’une solution est encore loin d’être envisageable. De son côté, le président blaugrana Joan Laporta a été longuement interrogé hier sur les dossiers du mercato catalan. Mais ce dernier n’a pas voulu en dire davantage sur le dossier Lewandowski, confirmant simplement que ses équipes travaillaient pour renforcer l’équipe.

« FC Barcelone, FC Barcelone »

« On travaille, je ne peux pas répondre de façon détaillée. On travaille pour que l'équipe soit compétitive. Ce n'est pas facile, on vient d'une situation financière compliquée, on veut changer ça, et là on pourra faire de grandes signatures. Si on arrive à assainir les finances, on pourra régler toutes les opérations sur lesquelles on travaille. » Mais en Allemagne, le forcing opéré par l’attaquant polonais pour obtenir un départ fait les gros titres.

Sport Bild révèle par exemple que le joueur s’est fait remarquer dans le vestiaire munichois. En effet, le média affirme que Lewandowski a passé un coup de fil très bruyant. Le joueur parlait dans sa langue natale, mais visiblement, il s’est bien fait comprendre par les personnes l’entourant puisqu’il lâchait des « FC Barcelone, FC Barcelone » assez fréquemment et de façon pas très discrète. Décidément, le mercato nous offre toujours des scènes toujours aussi cocasses.