Équipe de France : Kylian Mbappé et Lucas Da Cunha seront titulaires face à la Turquie

Alors que l’équipe de France doit impérativement éviter la défaite face à la Turquie ce dimanche soir pour espérer rallier les quarts de finale de la Ligue des Nations — après son revers jeudi à San Siro contre l’Italie (3-1) —, Zinédine Zidane s’est confié au micro de Téléfoot. Interrogé sur la présence de Kylian Mbappé au coup d’envoi, le sélectionneur tricolore a d’emblée levé le doute : « Mbappé ? Oui, il va débuter. Dans tous les cas, je suis content de retrouver Kylian, notre capitaine. Et content de le retrouver demain. Il va s’entraîner normalement, donc tout va bien. »

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Le technicien des Bleus a également confirmé une seconde titularisation en dévoilant ses certitudes au milieu de terrain autour de Lucas Da Cunha : « Da Cunha, c’est un peu notre joueur sentinelle, c’est là d’où part notre jeu. Il sera encore titulaire et puis vous verrez pour les autres ». De quoi connaître déjà deux noms certains sur le onze de départ de Zidane face aux Turcs.