Deportivo Alavés : Mariano Diaz est porté disparu

Arrivé l’été dernier au Real Alavés pour relancer sa carrière, Mariano Díaz espérait retrouver du temps de jeu et de la continuité. Désireux de trouver un nouveau projet après son départ du Real Madrid, un passage discret au Séville FC et une saison sans club, l’attaquant hispano-dominicain espérait retrouver du temps de jeu en Liga. Ses débuts avaient été modestes, mais encourageants, notamment en Coupe du Roi où il s’était illustré avec trois buts et une passe décisive lors d’un tour préliminaire.

S’il avait grappillé quelques minutes en Liga par la suite, la situation a basculé le 16 décembre dernier pour l’ex-Lyonnais. À la veille d’un match de Coupe contre Séville, l’attaquant a quitté un entraînement après avoir constaté qu’il ne figurait pas parmi les titulaires pressentis. Un geste interprété comme un acte d’indiscipline par l’entraîneur Eduardo Coudet. Depuis cet épisode, le joueur n’a plus disputé la moindre minute ni même intégré une feuille de match, enchaînant les rencontres depuis les tribunes.

Mariano Diaz est au fond du trou

Depuis cet épisode, le club soutient officiellement son entraîneur. Le directeur sportif du 15e de Liga, Sergio Fernández, a reconnu que l’erreur du joueur pouvait être «réparable», tout en rappelant que la décision finale appartenait à l’entraîneur. En interne, la situation suscite néanmoins un certain malaise, d’autant que Mariano perçoit un salaire conséquent, estimé à près de deux millions d’euros bruts par saison, pour un joueur aujourd’hui écarté du terrain. Ce qui met à mal les finances du club basque.

De son côté, l’entourage du joueur estime que le technicien n’a jamais souhaité l’arrivée de l’ex-Lyonnais et que l’incident a servi de prétexte pour l’écarter. Mariano a même sollicité l’AFE, le syndicat des footballeurs espagnols, pour s’assurer du respect de ses droits, lui qui estime ne pas s’entraîner dans les mêmes conditions que ses coéquipiers, rapporte AS. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison prochaine, l’attaquant, qui n’a pas réussi à trouver un point de chute cet hiver, reste dans l’attente d’un possible départ de son entraîneur vers River Plate pour retrouver du temps de jeu.