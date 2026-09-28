Un deuxième centre de performance pour les joueurs pros va ouvrir à Paris en 2027 !

C’est une petite révolution qui s’opère dans le paysage de la préparation de la performance individuelle des joueurs. Alors que le centre Drills de Molenbeek a officiellement fermé ses portes, ses installations accueillent désormais Hyperbolic Performance, une toute nouvelle structure de pointe consacrée au développement sur-mesure des athlètes. Sous la direction sportive de Walid Fernandez, ancien coach de Drills, ce projet novateur ouvrira officiellement ses portes à Bruxelles le 26 octobre prochain. Mais ce projet ne compte pas s’arrêter aux frontières belges : fort d’une méthodologie axée sur un accompagnement ultra-individualisé pour les sportifs professionnels et amateurs, le groupe franchira une étape majeure avec l’ouverture programmée d’un second site de performance en France, à Paris, dès le 15 juin prochain.

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Une expansion qui repose sur le savoir-faire éprouvé de son directeur sportif. Au fil des saisons, Walid Fernandez s’est imposé comme une référence en participant activement à la préparation et au perfectionnement de nombreux talents émergents du football européen, à l’instar de Romeo Lavia (Chelsea), Malick Fofana (Sunderland), Noah Sadiki (Sunderland), Stanis Idumbo (Monaco), Tawfik Bentayeb (Anderlecht) qui sont tous venus s’y entraîner ces derniers mois. Conçu pour répondre aux exigences du très haut niveau tout en restant accessible aux joueuses et joueurs désireux de progresser, Hyperbolic Performance entend proposer un cadre professionnel complet, travaillant aussi bien les points d’amélioration spécifiques que le renforcement des qualités naturelles.