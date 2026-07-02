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Saint-Etienne va boucler une nouvelle recrue

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Jakob Breum @Maxppp

L’AS Saint-Étienne tient sa nouvelle recrue. Selon les informations du média néerlandais Voetbal International que nous pouvons confirmer, Jakob Breum va s’engager avec les Verts. Un accord total a été trouvé entre toutes les parties et l’ailier danois de 22 ans doit passer sa visite médicale avant d’officialiser son arrivée dans le Forez. L’ASSE poursuit ainsi son mercato avec un renfort offensif prometteur, alors que le joueur souhaitait déjà quitter les Go Ahead Eagles l’été dernier.

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Révélé en Eredivisie, Jakob Breum sort d’une saison aboutie sous les couleurs de Go Ahead Eagles. L’international Espoirs danois a inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives en championnat. Capable d’évoluer sur plusieurs postes de l’attaque, il vient donc renforcer une équipe stéphanoise qui espère rapidement retrouver la Ligue 1 après l’échec de l’an passé. Selon nos informations, le joueur va s’engager pour quatre saisons plus une année en option.

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