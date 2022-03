Manchester City : İlkay Gündoğan veut rester au club

Depuis deux saisons maintenant, Ikay Gundogan semble revenir à son meilleur niveau et enchaîne les matchs en étant épargné par les blessures. Un plus pour Pep Guardiola qui en a fait l'un de ses pions essentiels aussi bien offensivement que défensivement. Et en fin de contrat en juin 2023, l'international allemand compte bien rester en Angleterre.

Dans un entretien pour Kicker, le milieu allemand a fait part de son envie de continuer avec City. «Je suis très heureux à Manchester City, en ce qui concerne le football, il n'y a pas d'endroit plus attrayant en ce moment. Je peux imaginer y rester au-delà de 2023. Une prolongation ? Il n'y a pas de discussions concrètes, mais nous avons une bonne relation. Je suis toujours patient. Rien ne presse.»