Un grand d’Europe pense à Medhi Benatia pour le poste de directeur sportif !

Ancien conseiller sportif, puis directeur du football de l’OM, Medhi Benatia a quitté son poste en mai dernier, au terme d’une saison particulièrement mouvementée sur la Canebière. L’ancien international marocain (40 sélections) avait pourtant annoncé son départ dès février, avant de revenir sur sa décision à la demande de Frank McCourt. Il avait finalement accepté de rester jusqu’à la fin de l’exercice, avant de quitter définitivement le club quelques mois plus tard. Depuis, l’ex-défenseur central de 39 ans officie comme consultant pour Canal+, mais n’a pas fermé la porte à un nouveau projet dans le football.

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Et celui-ci pourrait justement prendre forme en Italie, un pays que Medhi Benatia connaît bien pour y avoir évolué sous les couleurs de l’Udinese, de l’AS Roma et de la Juventus. Selon les informations du journaliste espagnol Matteo Moretto, l’AC Milan étudie plusieurs profils pour l’organisation de sa direction sportive. « À ce jour, aucun nom ne se détache encore, mais de nouveaux entretiens et contacts sont prévus dans les semaines à venir », a-t-il expliqué sur YouTube, avant de mettre en avant la candidature de l’ancien Marseillais.

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De possibles retrouvailles avec Adrien Rabiot en Italie

« Je voudrais mettre un instant en avant le profil de Medhi Benatia, ancien défenseur et ancien directeur sportif de Marseille, qui serait ravi de revenir travailler en Italie, un pays qu’il connaît très bien », a continué Moretto. Selon ses dires, le Marocain est ouvert à l’idée de rejoindre les Rossoneri, dans le cas où le club milanais venait à le solliciter. Pour rappel, l’AC Milan cherche à réorganiser sa direction sportive depuis le départ d’Igli Tare, licencié fin mai par le propriétaire Gerry Cardinale, dans la foulée de la non-qualification pour la Ligue des Champions.

Le club lombard poursuit donc sa réflexion afin de trouver le profil adéquat pour renforcer sa structure sportive. Medhi Benatia pourrait ainsi être l’heureux élu dans les prochaines semaines. Cet intérêt pourrait également déboucher sur des retrouvailles avec Adrien Rabiot, qu’il avait recruté à l’OM avant de l’exfiltrer… à Milan après la bagarre contre Jonathan Rowe, à l’été 2025. Des retrouvailles encore loin d’être faites pour le moment.