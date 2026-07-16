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Coupe du Monde 2026 : Lucas Digne sort du silence

Par Sasha Nahon
3 min.
Lucas Digne avec l'équipe de France @Maxppp
France 0-2 Espagne
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Deux jours après l’élimination de l’équipe de France face à l’Espagne (2-0) en demi-finale de la Coupe du monde, Lucas Digne a pris la parole sur Instagram. Le latéral gauche, impliqué sur le penalty concédé sur Lamine Yamal qui a permis à la Roja d’ouvrir le score, a exprimé toute sa déception. « Je suis d’abord déçu de moi-même. Déçu aussi pour cette équipe, pour tous les efforts que nous avons fournis et pour ce groupe de joueurs incroyables », a écrit l’international français.

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Malgré cette immense désillusion, le défenseur a tenu à remercier les supporters et à se projeter vers le match pour la troisième place face à l’Angleterre. « Je reste fier d’avoir représenté notre pays, avec toute sa richesse, sa diversité et toutes les personnes qui le composent. Merci pour tout, pour votre soutien et pour toutes ces émotions. Ce n’est pas fini, on a un podium à aller chercher », a conclu Lucas Digne.

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