Matt O’Riley lâche ses vérités sur son passage à l’OM

Matt O’Riley fait partie de ces joueurs qui sont passés en coup de vent à l’Olympique de Marseille. Sous l’ère Longoria-Benatia, nombreux sont les joueurs à avoir été enrôlés puis chassés six mois plus tard. L’international danois (6 sélections) de 25 ans en fait partie. Prêté en début de saison par Brighton, O’Riley était pourtant tout heureux de débarquer sur la Canebière. «Je suis très excité. Tout s’est fait vraiment très vite, même si je savais depuis un moment qu’il y avait un intérêt de l’OM. Maintenant que c’est fait, je suis très heureux. J’ai parlé au téléphone avec Roberto De Zerbi. On a eu une bonne connexion. On a la même vision du foot et de la façon dont il faut jouer. Les joueurs à Brighton parlent encore beaucoup de De Zerbi et je pense que c’est un signe positif», déclarait-il en septembre dernier sur BFM Marseille.

La suite après cette publicité

Quelques jours plus tard, après la victoire de l’OM face au PSG au Vélodrome (1-0), Roberto De Zerbi rendait la pareille au Scandinave. «C’est un joueur qu’on suivait depuis longtemps avec Medhi Benatia. On le connaît, il jouait très bien au Celtic et à Brighton. Je m’en souviens, Brighton le voulait déjà quand j’étais là-bas. Cet été, il était courtisé dans d’autres championnats par des équipes de Ligue des Champions. C’est un joueur fort, sérieux, il comprend le football, il sait jouer à plusieurs postes. Il a fait un bon match à Madrid, ce n’était pas simple parce qu’il était toujours de dos. Plus le match évoluait, plus on le sentait sur le terrain. (…) Physiquement, c’est le joueur qui court le plus de notre équipe. (…) Souvent, il passe un peu inaperçu, car il fait des choses simples, mais il fait les choses simples de la bonne manière et ce n’est pas toujours facile».

La suite après cette publicité

O’Riley heureux d’avoir joué à l’OM

Tout ce petit monde s’aimait beaucoup, mais six mois plus tard et après 25 apparitions sous le maillot phocéen (1 but, 6 passes décisives), O’Riley a vu son prêt être cassé par l’OM. « Je pense qu’il joue en position 6 ou 8, donc il est plutôt bon quand il est positionné dans le cœur du jeu. Il a un bon pied gauche, il comprend bien le jeu, il a une bonne anticipation, il a une bonne finition, donc il est également performant quand il attaque la surface adverse », se félicitait le coach du club anglais, Fabian Hurzeler. De retour à Brighton, le Danois a participé à un match de Premier League contre Crystal Palace (0-1), est resté sur le banc contre Aston Villa (0-1) et n’a pas été sélectionné pour jouer le 4e tour de FA Cup face à Liverpool (0-3).

Un retour mitigé, même si le milieu de terrain a confié lors d’un entretien accordé à la BBC Radio Sussex, qu’il n’était pas mécontent de revenir chez les Seagulls. « C’est très agréable de voir autant de visages amicaux. J’ai eu l’impression de rentrer à la maison, ce qui était vraiment agréable », a-t-il déclaré, avant d’évoquer sa courte aventure en France. « C’était vraiment une expérience unique. Je suis très heureux de l’avoir vécue. Cela m’a fait beaucoup de bien mentalement d’apprendre à jouer sous une telle pression, qui est incessante là-bas. J’ai vraiment apprécié certains aspects de cette expérience. Je pense être revenu plus mature et plus stable, ce qui était mon objectif. Je veux apporter une énergie positive à l’équipe et je pense pouvoir y parvenir après avoir passé six mois au soleil. » Pas rancunier O’Riley.