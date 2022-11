Domenico Criscito raccroche les crampons

Domenico Criscito, a décidé de mettre fin à son contrat avec Toronto pour prendre sa retraite. Arrivé cet été au Canada après avoir passé quatre ans au Genoa, l'Italien s'était fixé un dernier challenge. Agé de 35 ans, le défenseur aura joué 16 rencontres toutes compétitions confondues avec le club canadien. «Merci beaucoup, Toronto FC, pour ces six beaux mois. Ma famille et moi avons apprécié notre séjour dans cette ville incroyable, et nous nous sommes sentis faire partie de cette grande famille dès le premier jour. Il est temps pour moi de rentrer chez moi et d’évaluer ce que je vais faire pour mon avenir. Merci et Tous pour Un» a tenu à confirmer l'international italien (26 sélections) avant de s'en aller définitivement.

Dans un communiqué publié sur son site internet, Toronto a souhaité bonne chance pour l'avenir à Domenico Criscito. «Mimmo est arrivé et a aidé l’équipe pendant une période difficile. C’est un excellent joueur et une grande personne. J’ai aimé travailler avec lui cette saison et je lui souhaite bonne chance pour l’avenir» a d'ailleurs déclaré l’entraîneur et directeur sportif du club canadien, Bob Bradley. Pour rappel, l'Italien a principalement évolué avec le Genoa, club avec lequel il a fait ses débuts en Serie B en 2003 à l'âge de 16 ans , mais aussi avec la Juventus avant de prendre le chemin de de la Russie pour rejoindre le Zénith Saint-Pétersbourg.