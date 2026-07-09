Menu Rechercher
Commenter 16
Coupe du Monde

Brésil : Romario insulte Carlo Ancelotti

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ancelotti @Maxppp

Éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 par la Norvège (1-2), le Brésil a vu ses rêves de sixième étoile s’évanouir assez rapidement. Rentrée au pays la tête basse, la Seleção va devoir faire face aux critiques des médias. Hier, le champion du monde 1994, Romario, s’en est d’ailleurs pris de manière plutôt violente à Carlo Ancelotti sur sa chaîne Romario TV.

La suite après cette publicité

« J’aurais déchiré son contrat. Le match terminé, je serais allé aux vestiaires, en tant que président : "OK, merci beaucoup, au revoir et allez vous faire foutre. Allez en justice et on verra bien." Il est hors de question qu’Ancelotti reste sélectionneur de l’équipe nationale brésilienne après ce fiasco, cette honte qu’il a provoquée. Je vous l’ai dit dans les trois émissions précédentes et je le réaffirme ici. C’est inadmissible, il faut que ça change. Ça ne peut pas continuer comme ça, bon sang ! On a eu Dunga, il a perdu et il est parti. On a eu Felipão (Scolari, ndlr), qui a gagné la coupe et il a continué. On a eu Tite, qui a perdu, il a continué et il a encore perdu. Maintenant, on a ce maudit Ancelotti, qui a perdu et qui va encore continuer. » L’Italien, dont le contrat court jusqu’en 2030, appréciera.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Brésil
Carlo Ancelotti

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Brésil Flag Brésil
Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier