Brésil : Romario insulte Carlo Ancelotti

Éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 par la Norvège (1-2), le Brésil a vu ses rêves de sixième étoile s’évanouir assez rapidement. Rentrée au pays la tête basse, la Seleção va devoir faire face aux critiques des médias. Hier, le champion du monde 1994, Romario, s’en est d’ailleurs pris de manière plutôt violente à Carlo Ancelotti sur sa chaîne Romario TV.

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Romário pede a demissão de Carlo Ancelotti da Seleção Brasileira.



"Não tem como o Ancelotti continuar sendo treinador da seleção brasileira depois desse fiasco, dessa vergonha que ele fez (contra a Noruega). Eu rasgaria esse contrato e mandava ele entrar na Justiça."… pic.twitter.com/2dMCANkttl — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 8, 2026

« J’aurais déchiré son contrat. Le match terminé, je serais allé aux vestiaires, en tant que président : "OK, merci beaucoup, au revoir et allez vous faire foutre. Allez en justice et on verra bien." Il est hors de question qu’Ancelotti reste sélectionneur de l’équipe nationale brésilienne après ce fiasco, cette honte qu’il a provoquée. Je vous l’ai dit dans les trois émissions précédentes et je le réaffirme ici. C’est inadmissible, il faut que ça change. Ça ne peut pas continuer comme ça, bon sang ! On a eu Dunga, il a perdu et il est parti. On a eu Felipão (Scolari, ndlr), qui a gagné la coupe et il a continué. On a eu Tite, qui a perdu, il a continué et il a encore perdu. Maintenant, on a ce maudit Ancelotti, qui a perdu et qui va encore continuer. » L’Italien, dont le contrat court jusqu’en 2030, appréciera.