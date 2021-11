Belgique : Eden Hazard, l'heure de la résurrection ?

La suite après cette publicité

Un peu plus de deux ans après son arrivée, certains observateurs se demandent encore pourquoi Eden Hazard a quitté Chelsea pour le Real Madrid. Pas forcément étincelant lors des deux dernières saisons sous le maillot de la Casa Blanca, l'ailier aujourd'hui âgé de 30 ans n'est pas parti sur les chapeaux de roues en 2021/22. Auteur de 11 apparitions toutes compétitions confondues avec les Merengues, le numéro 7 doit pour le moment se contenter de quelques bouts de matches avec l'équipe de Carlo Ancelotti à cause de plusieurs pépins physiques.

«C’est normal d’être énervé parfois, encore plus dans ce contexte. Je comprends parfaitement la réaction d’un joueur qui s’est échauffé pendant 40 minutes sur le bord de la pelouse en seconde période sans entrer en jeu au final. J’ai dit à ces joueurs que j’étais désolé, mais que je ne voulais pas effectuer de changements. (...) Je suis navré, mais mon rôle est parfois difficile et ingrat», avait d'ailleurs expliqué le coach italien après la frustration d'Eden Hazard après sa non-entrée contre le Shakhtar Donetsk en C1. Le Belge ne joue donc plus beaucoup, mais sa venue en sélection est à chaque fois un bol d'air frais.

«Il faut que j'appelle Carlo Ancelotti, ce n'est pas juste»

Inoffensif, comme tous les Diables Rouges, lors du Final 4 de Ligue des Nations en octobre dernier, l'ancien Lillois avait su être décisif en septembre avec une passe décisive contre l'Estonie (5-2) et une réalisation face à la République tchèque (3-0). Alors forcément, pour ce dernier rassemblement de l'année et les matches contre l'Estonie (13/11, 20h45) et le Pays de Galles (16/11, 20h45), la Belgique espère pouvoir compter sur un Eden Hazard des grands jours. Mais rien n'est moins sûr. «Je l’ai vu heureux cette semaine, il se réjouit du match qui arrive. Je verrai durant le match s’il peut jouer 90 minutes en fonction du match… Mais bon, ça m’étonnerait tout de même. On y va pas à pas», a lâché le sélectionneur Roberto Martinez vendredi devant la presse.

En manque de temps de jeu, Eden Hazard risque aussi de manquer de repères, que ce soit avec le Real Madrid ou en sélection. Mais avec les Diables Rouges, où il est à chaque fois très attendu, le capitaine belge a une occasion parfaite de renaître de ses cendres pour envoyer un message à ses fans et donc à Carlo Ancelotti, son coach à Madrid. «Il faut que j'appelle Carlo Ancelotti, ce n'est pas juste. Il est tellement fort. Il a une mentalité incroyable. Ça va aller», avait d'ailleurs lancé ironiquement Dries Mertens au sujet de son compatriote cette semaine. Mais si Eden Hazard flambe dès ce soir face aux Estoniens, peut-être que personne n'aura besoin de décrocher son téléphone.