Liverpool est déjà conquis par Jérémy Jacquet

« Liverpool a conclu un accord pour le transfert de Jérémy Jacquet du Stade Rennais. Le défenseur devrait rejoindre le club avant le début de la saison 2026-27, sous réserve d’obtenir un permis de travail et une autorisation internationale. Les Reds ont conclu un accord avec le joueur de 20 ans, qui terminera la saison en cours en Ligue 1 avant de rejoindre Anfield cet été avec un contrat à long terme ». Lundi, lors du dernier jour du mercato hivernal, Liverpool annonçait le recrutement de Jérémy Jacquet, pour un montant estimé à 70 M€. Un nouveau record établi par le Stade Rennais, précédemment détenu par Doku, vendu 60 M€ à Manchester City.

La Premier League aime les joueurs rennais et elle n’a surtout pas à s’en plaindre. Après avoir refusé d’évoquer ce dossier les jours précédant son officialisation, l’entraîneur de Liverpool Arne Slot a cette fois exprimé son plaisir d’accueillir Jacquet dans son effectif. « C’est très réjouissant, car il a un immense talent, peut-être même plus, mais on parle de talent compte tenu de son âge », a-t-il déclaré en conférence de presse, alors que Liverpool accueille Manchester City dimanche.

Jacquet incarne l’avenir

Liverpool peut se frotter les mains car il a battu la concurrence, incarnée principalement par Chelsea dans ce dossier. « Nous n’étions pas les seuls intéressés, donc c’est un grand bravo aux gens qui travaillent sans relâche pour recruter des talents, grâce à qui nous avons pu attirer un joueur aussi prometteur. C’est un nouvel exemple de notre modèle : de jeunes joueurs très talentueux, parfois en début de carrière, parfois déjà confirmés. Des joueurs capables de nous faire progresser à court et à long terme. Nous en avons recruté beaucoup récemment et j’ai souvent dit que l’avenir à moyen et long terme de ce club est prometteur », s’est ainsi félicité Arne Slot, visiblement convaincu par le talent de Jacquet.

Pourtant, Arne Slot a pu constater cette saison que dépenser des fortunes pour recruter de jeunes joueurs prometteurs ne garantissait pas de résultats immédiats. Florian Wirtz commence seulement à performer, tout comme Milos Kerkez. Les Reds se renforcent quoiqu’il arrive à un poste qui en avait besoin. D’autant plus qu’Ibrahima Konaté n’a toujours pas prolongé son contrat qui arrive à son terme en juin prochain…