Argentine : Leandro Paredes tacle Jorge Sampaoli

Interviewé par le média argentin Tyc Sports le milieu de terrain du PSG Leandro Paredes a évoqué sa relation compliquée avec le coach de l’OM Jorge Sampaoli, lorsque ce dernier était sélectionneur de l’Argentine. Le Parisien ne semble pas apprécier les méthodes de travail du technicien argentin avec qui le courant n’est jamais passé.

« Mieux vaut ne rien dire. Je n'ai pas grand-chose à dire sur lui. Il y a des coaches qui laissent de bonnes choses et de mauvaises impressions. La vérité est que je n'ai pas de bonnes choses à dire, et que je préfère garder les mauvaises pour moi », a expliqué le milieu argentin de 27 ans qui compte 44 sélections avec l’Albiceleste, pour quatre buts inscrits et cinq passes décisives. Paredes avait notamment été écarté de la liste des 23 joueurs argentins qui ont disputé la Coupe du Monde 2018 sous les ordres de Sampaoli.