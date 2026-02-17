L’incroyable hommage de Luis Enrique aux supporters du PSG

Le PSG a eu chaud dans ce barrage aller de Ligue des Champions. Mené de deux buts, le champion d’Europe en titre a su retourner la situation à son avantage en s’imposant 3-2, notamment grâce à l’entrant Désiré Doué. C’est aussi grâce aux supporters, selon Luis Enrique, qui leur a rendu hommage après la rencontre.

«Je voudrais les remercier. C’est incroyable. Je n’ai jamais, jamais vu ça, ni comme joueur ni comme entraîneur, des supporters de ce niveau. On perdait 2-0, et j’écoutais leur manière de supporter l’équipe. C’est incroyable. C’est un vrai plaisir d’être ici», ajoute le coach espagnol sur Canal +.