La punchline d’un journaliste pro-Real sur Mbappé et Vinicius Jr

Vinicius Jr a encore été décisif face à Benfica mercredi soir (2-1), et ces dernières semaines, c’est lui qui porte l’attaque du Real Madrid, avec un Mbappé diminué par les pépins physiques au genou et parfois absent. Pour beaucoup de monde à Madrid, le débat de qui est vraiment le joueur le plus important de l’équipe est relancé. Alfredo Duro, célèbre journaliste pro-Real, n’a par exemple aucun doute.

« Demande aux gens de Benfica qui a été le plus important sur cette double confrontation. Le Real Madrid pourrait-il survivre sans Mbappé ? Oui, même si c’était une confrontation abordable. Mais sans Vinicius Jr, ce Real Madrid ne survit à rien. Tu enlèves Vinicius à ce Real Madrid, il ne fait rien », a-t-il déclaré sur le plateau de l’émission El Chiringuito de Jugones. C’est plutôt clair…