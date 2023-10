Barça : Xavi l’a mauvaise après le nul face à Grenade !

Le Real Madrid a gagné, Gérone a gagné, l’Atlético de Madrid à a gagné, le FC Barcelone a perdu des points. Dimanche soir, les Catalans ont accroché le nul face à Grenade (2-2). Menés dès la 1e minute de jeu, les coéquipiers de João Félix ont couru après le score durant l’intégralité de la rencontre, avant de finalement égaliser par l’intermédiaire de Sergi Roberto à la 85e. Une contre-performance frustrante, juste avant la trêve internationale, alors que dans le même temps, les concurrents ont enchainé. De quoi embêter Xavi, forcément déçu.

«On a totalement dominé en possession, on a généré des occasions. Mais, on ne peut pas entrer sur le terrain comme ça et perdre après 20 secondes. C’est un point insuffisant. Je pense que l’équipe a été patiente et calme. Nous avons dominé pour pouvoir prendre les 3 points», explique d’abord l’entraîneur catalan. Il poursuit : «Nous avons complètement contrôlé le match. Nous nous sommes créés plusieurs occasions et méritions plus. Mais nous avons payé le prix de nos erreurs. Dans un stade comme celui-ci, de telles erreurs ne devraient pas être commises. L’équipe était bonne, mais un point ne suffit pas. Nous avons été très bons avec Gundogan en position de pivot, puis Romeu a été très bon. Nous avons un peu changé le système en seconde période, avec une tactique à quatre au milieu de terrain, afin de déstabiliser l’adversaire, et je pense que ça s’est bien passé. Nous méritions de gagner». À l’arrivée, le Barça ralentit et compte officiellement 3 points de retard sur le Real Madrid.