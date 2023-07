Le Real Madrid a déjà planifié un transfert à 50 M€

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé n’est pas un joueur du Real Madrid. Pourtant, on pourrait presque le croire puisque tout le monde parle de lui dans la capitale espagnole. Depuis que le Français a annoncé qu’il ne prolongerait pas son bail avec le PSG au-delà de juin 2024, la presse ibérique comme les supporters sont persuadés qu’il arrivera cet été ou le prochain. Et il n’est pas le seul joueur qui pourrait débarquer prochainement chez les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu.

En effet, Alphonso Davies a des chances d’arriver à Madrid. Ce n’est pas un secret, le polyvalent latéral gauche du Bayern Munich plaît beaucoup aux Madrilènes. Ces derniers en ont fait d’ailleurs une priorité. Outre son talent, le Canadien est un élément jeune (22 ans) et prometteur. De plus, sa situation contractuelle est très avantageuse puisque son contrat au Bayern Munich prendra fin en juin 2025. Et malgré des discussions avec les Bavarois, une prolongation n’a pas encore été bouclée.

Florentino Pérez a tout prévu

Le départ du directeur sportif Hasan Salihamidžić, qui gérait ce dossier de A à Z, a changé les plans. Le clan Davies n’exclut donc pas d’écouter les propositions venues d’ailleurs. Manchester City est très intéressé. Le Real Madrid l’est tout autant. Defensa Central explique d’ailleurs que Florentino Pérez a déjà tout prévu. Le président ne passera pas à l’offensive cet été, puisque le club a déjà bouclé son recrutement. Seule une arrivée de Kylian Mbappé changerait les plans.

En ce qui concerne Davies, le patron du Real Madrid compte offrir 40 millions d’euros, plus 10 millions de bonus, en 2024, soit une opération à 50 millions d’euros. On estime du côté de Madrid, où on veut se séparer de Ferland Mendy, que c’est une belle proposition pour un joueur qui sera à un an de la fin de son contrat l’été prochain. Florentino Pérez souhaite vraiment en faire l’une des prochaines recrues du Real Madrid dans le nouveau stade Santiago-Bernabéu. Il reste à savoir ce que le Bayern Munich compte faire.