Cagliari : loin de Bordeaux, Raoul Bellanova explose enfin

Avec 63 buts encaissés, les Girondins de Bordeaux possèdent l'une des pires défenses d'Europe cette saison. L'actuelle lanterne rouge de Ligue 1 aurait bien besoin d'un latéral solide capable de se projeter et d'être décisif dans les derniers mètres adverses, ce qu'il ne semble pas avoir avec Pembélé et Kwateng actuellement. Ce profil, le club au scapulaire l'avait dans ses rangs en début de saison, avec un certain Raoul Bellanova (21 ans).

La direction a cependant décidé de s'en séparer l'été dernier. Direction Cagliari. Pour un prêt avec option d'achat fixée à 750 000€. Les Sardes n'en demandaient pas tant. Aujourd'hui, le jeune Transalpin, formé à l'AC Milan, est l'un des cadres de l'expérimenté Walter Mazzarri dans l'opération maintien du club en Serie A. Titulaire à 16 reprises en championnat (20 apparitions au total), le natif de Rho s'épanouit enfin. Dimanche dernier, contre le Torino (1-2, 25e journée), il est même devenu le plus jeune défenseur à avoir marqué sous le maillot de Cagliari, rendant hommage aux victimes du conflit entre l'Ukraine et la Russie.

Auteur d'une passe décisive un peu plus tôt dans la saison, il n'avait jusqu'ici jamais trouvé le chemin des filets en professionnel. Le déclic, enfin, pour un prospect que Bordeaux était parti chercher très jeune chez les Rossoneri. «L’âge devient un facteur de caractère : mentalement, je n’étais pas encore prêt, en fait j’ai fait quelques erreurs, mais elles m’ont aidé à devenir une meilleure personne et un joueur plus intelligent de ce point de vue», a-t-il récemment résumé au sujet de son passage en Gironde au micro de Live Cagliari sur Radiolina.

Son mercato d'été s'annonce animé

Les Marine-et-Blanc ne risquent pas de le revoir. Vu le montant assez faible de son option d'achat, les Italiens comptent bien le recruter définitivement. Pour le revendre aussitôt. «Bellanova est un peu l'emblème du déroulement de la saison : on pensait qu'il avait été recruté pour faire le nombre et puis, quand Mazzarri a compris comment l'utiliser, il est devenu irremplaçable. Résultat ? Il sera recruté en fin de saison à Bordeaux et il est destiné à devenir l'homme mercato de cet été», résume La Nuova Sardegna, quotidien local.

L'international Espoirs italien (12 capes), lui, ne pense pas encore à ça, étant simplement reconnaissant envers le club qui lui a tendu la main. « Tout d’abord, je dois remercier énormément Cagliari, car l’été dernier, peu de gens voulaient me prendre par rapport à des rumeurs sur ma personne. (...) Une fois qu’on vous caractérise d’une certaine manière, certaines rumeurs subsistent. Puis sur le terrain, malgré mon jeune âge, je n’ai pas réussi à percer et à faire le saut qualitatif : on disait que j’étais quelqu’un avec un tempérament difficile», a-t-il remercié.

Mazzarri, son coach, a récemment confié au micro de DAZN les progrès que son protégé devait encore faire pour aller plus haut. «Bellanova est plus technique et bon dans les duels à la course, mais il doit devenir plus robuste et travailler aussi dans le jeu aérien. S'il continue comme ça, il peut avoir un avenir important. La sélection nationale ? Sauvons-nous d'abord, ensuite, nous ferons les compliments», a lancé l'expérimenté technicien transalpin. Bordeaux, de son côté, n'aura "que" 750 000€ pour se consoler...