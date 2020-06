Barça : Quique Setién répond aux polémiques

Ce lundi, Quique Setién était de passage en conférence de presse. Le coach du Barça a été questionné sur le Real Madrid, repassé en tête de la Liga, et les polémiques liées à l'arbitrage qui favoriserait les Merengues. «Il est vrai que le goal average nous place derrière le Real Madrid mais nous avons le même nombre de points (65 points). Ils ne peuvent pas non plus faire des erreurs. Tout peut se jouer lors du dernier match. Nous, nous allons continuer avec le même objectif, qui est de gagner les 8 matches et attendre la fin de la saison pour voir ce qu'il se passera».

Ensuite, il a continué sur les problèmes de jeu du Barça. «Nous allons nous concentrer sur nous et nos problèmes. Il est certain que nous n'avons pas gagné à Séville, mais nous avons fait de bonnes choses. Il y a des choses à améliorer, mais nous avons gagné trois des quatre derniers matches et je ne suis pas d'accord quand on dit que nous avons des problèmes footballistiques, même si j'aimerais que nous ayons plus de confiance ». Enfin, il a été interrogé sur l'arbitrage qui avantagerait Madrid. «Il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Tout le monde a vu le match d'hier et chacun en tire ses observations. Gerard Piqué m'est toujours apparu comme une personne intelligente».