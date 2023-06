Annecy s’annonce en Ligue 2 !

Voilà un communiqué complètement lunaire du FC Annecy. Relégué en National 1 après les incidents qui ont émaillé la dernière rencontre du championnat entre Bordeaux et Rodez, match que la LFP et le CNOSF refusent de rejouer, le club savoyard ne dit pas son dernier mot. Le demi-finaliste de la Coupe de France souhaite profiter de la rétrogradation administrative de Sochaux en National 1 (le club a d’ores et déjà annoncé qu’il allait faire appel de cette décision) pour prendre la place. Bien sûr, il s’agit simplement de mettre un coup de pression sur la LFP notamment.

Le communiqué complet d’Annecy :

Nous sommes en Ligue 2 BKT !

Le FOOTBALL CLUB D’ANNECY tient avant tout à remercier tous ses soutiens, grandes sommités du football français, journalistes et consultants, hommes et femmes politiques, et amoureux du ballon rond. Nous remercions tout particulièrement nos supporters et nos joueurs qui ont montré, par leur action, leur attachement à notre Club.

La famille du FOOTBALL CLUB D’ANNECY s’est, par ce soutien, encore plus renforcée autour de ses actionnaires et de tous les salariés du Club.

Aujourd’hui, nous tenons à vous communiquer la position du FC ANNECY qui respecte nos valeurs.

NOUS n’accepterons jamais les évènements qui se sont déroulés lors du match GIRONDINS DE BORDEAUX – RODEZ AVEYRON FOOTBALL. Nous répétons que toute intrusion d’un spectateur sur le terrain doit être lourdement sanctionnée, la violence dans un stade étant contraire à toutes nos valeurs. Nous n’accepterons pas non de subir des pratiques anti-sportives ayant pour but d’influencer le résultat d’un match. Nous maintiendrons donc toutes nos actions pour que toute la lumière soit faite sur les évènements qui ont eu lieu.

NOUS avons pris acte, par suite de notre saisine, du refus du Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel de ne pas soumettre en assemblée générale la Ligue 2 BKT à 21 clubs. Ce combat juste et légitime fut notre combat depuis près d’un mois en saisissant toutes les instances et en sollicitant la Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques au titre de l’équité sportive. Croyez que nous aurions poursuivi ce combat si notre Club n’avait pas participé au prochain Championnat de Ligue 2 BKT.

NOUS avons aussi pris acte des décisions de la DNCG faisant que notre demande est aujourd’hui devenue sans objet. Au regard de ces éléments, le FOOTBALL CLUB D’ANNECY reste en ligue 2 BKT pour la saison 2023-2024, et va maintenant s’attacher à construire une équipe digne de ce championnat.

NOUS avons déjà commencé et avons donc le plaisir d’informer nos supporters et partenaires de la prolongation de notre coach Laurent GUYOT, qui nous a permis sur le terrain, d’obtenir 45 points et de participer à une demi-finale de Coupe de France.

Allez le FC ANNECY !