Liga : le Real Betis prend le meilleur sur Villarreal

Pour la dernière rencontre de ce dimanche en Liga, comptant pour la 5ème journée, entre le Real Betis et Villarreal, les locaux s'imposaient sur la plus petite des marges (1-0). Au cours d'une première période sans grand relief, les spectateurs devaient se contenter d'un score nul et vierge à la mi-temps. La lumière arrivait finalement en deuxième période pour le club sévillan.

La suite après cette publicité

La seule réalisation de la soirée était l'œuvre de Rodri Sanchez à l'heure de jeu (61e). Avec cette victoire, le Real Betis occupe désormais la 3ème place du classement derrière le Real Madrid et le FC Barcelone au détriment de son adversaire du soir, Villarreal. Le Sous-marin Jaune accuse donc le coup après ce revers et devra se relancer dès le weekend prochain contre l'autre club de la ville andalouse, le Séville FC.