Condamné pour violences conjugales, l’arbitre Abdelatif Kherradji est de retour

Abdelatif Kherradji s’apprête à retrouver les terrains après plusieurs mois d’absence. Selon les informations de L’Équipe, l’arbitre français de 41 ans a été désigné pour diriger la rencontre de National 1 entre Istres et Saint-Priest, ce samedi à 18 heures, au stade Parsemain de Fos-sur-Mer. Un retour qui intervient deux mois et demi après sa condamnation en première instance à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales, prononcée en août dernier par le tribunal correctionnel de Nîmes. L’intéressé a fait appel de cette décision judiciaire. Il s’agira de son premier match officiel de la saison, après une dernière apparition en Ligue 1 lors de la rencontre entre Nice et Le Havre, en avril dernier. Sa désignation arrive alors que sa situation fait toujours l’objet d’une procédure devant les instances disciplinaires de la Fédération française de football (FFF).

La suite après cette publicité

À la suite de sa condamnation, la commission nationale d’éthique avait effectué un signalement auprès du Conseil de discipline de la FFF. En septembre, cette instance avait décidé de classer la procédure sans suite, estimant ne pas être compétente pour traiter cette affaire, et n’avait donc prononcé aucune sanction sportive contre l’arbitre. La Fédération française de football a toutefois contesté cette décision en faisant appel. Jeudi, Abdelatif Kherradji a ainsi été entendu par la commission supérieure d’appel de la FFF, dont les conclusions n’ont pas encore été communiquées. Cette procédure n’étant pas suspensive, l’arbitre conserve pour le moment la possibilité d’officier dans les compétitions françaises. Son retour ce samedi est donc dans l’attente d’une nouvelle décision fédérale, tandis que la procédure judiciaire suit également son cours en appel.