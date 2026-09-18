Équipe de France : les premiers grands oubliés de la liste de Zinedine Zidane

Première pour Jacquet, Da Cunha, Diouf, Lepaul et Restes, retour pour Truffert, Zinedine Zidane n’y est pas allé de main morte dans les nouveautés pour sa première liste de l’équipe de France. Un véritable bol d’air frais, globalement salué par les supporters à en croire les premières réactions sur les réseaux sociaux. Mais si le nouveau sélectionneur a fait des heureux, il y en a qui n’auront pas le coeur à rire ce vendredi soir. On pense par exemple aux deux latéraux gauches appelés par Didier Deschamps lors de la dernière Coupe du Monde 2026, Théo Hernandez et Lucas Digne. Aucun des deux ne fait partie de la liste, tout comme Lucas Hernandez, qui a souvent bénéficié de sa polyvalence. Matthieu Udol espérait également participer à cette nouvelle aventure mais n’a pas été pris.

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L’absence de William Saliba était automatique en raison de sa blessure au dos, qui le laisse sur le flanc, mais des joueurs comme Wesley Fofana pouvaient espérer intégrer la sélection. Dans les buts, la victime principale se nomme Brice Samba, auquel a été préféré le Toulousain Restes. « Et pourquoi pas Guillaume Restes ? C’est un choix réfléchi, assumé. On va faire avec ces trois gardiens. Avec Fabien (Barthez), on a la même vision de ce qu’est un gardien. Il a l’expérience. Il est passé par là. On parle le même football », a justifié ZZ.

Tchouameni pénalisé par son état physique, Tolisso toujours pas pris

Au milieu, le grand absent se nomme Aurélien Tchouameni. Un choix qui s’explique par la condition physique du joueur, pas encore revenu à 100%. Zidane a fait passer ce message : «pour son processus de récupération, il est préférable qu’il reste à Madrid. On a 4 matchs importants. C’est mieux pour lui de se préparer.» Tchouameni aura donc toutes les chances de revenir en Bleu, pour la trêve internationale de novembre. Ce qui ne semble pas être le cas de N’Golo Kanté, mis de côté, vraisemblablement définitivement. « Il a apporté à l’équipe de France, je n’ai pas eu la chance de l’entraîner mais N’Golo a 35 ans et moi j’ai 4 ans à la tête de l’équipe, je l’espère (rires), et je dois faire des choix », a glissé ZZ. Déjà ignoré par Didier Deschamps, Corentin Tolisso n’a pas plus de succès avec son successeur. On peut ajouter Mattéo Guendouzi, Boubacar Kamara, et Khéphren Thuram, parmi les potentiels déçus.

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En attaque, la latitude paraissait limitée au regard des CV magistraux qui composent ce secteur. Mais Zizou a malgré tout amené de la nouveauté avec Estéban Lepaul. Victime principale de ce choix, Marcus Thuram, qui n’a pas démérité avec l’Inter Milan. Thuram ne fait donc pas partie de la colonie de 6 joueurs évoluant en Serie A. L’autre absent notable se nomme Maghnes Akliouche, présent au Mondial, et titulaire régulier avec le PSG depuis le début de saison. Son profil de joueur technique semblait pouvoir plaire au nouveau sélectionneur, mais ce dernier a privilégié une liste de 23 joueurs, qui l’a forcé à limiter ses options offensives. Randal Kolo Muani ne fait pas non plus son retour en Bleu, alors que Jean-Philippe Mateta est quant à lui blessé.